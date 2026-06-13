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Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом 14–15 июня. Его примет президент страны Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, у главы МИД запланированы переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым и возложение венка к Монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

"В ходе встреч будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня. Особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства (СГ) и повышению международного профиля этого объединения", – говорится в сообщении.

Министры обсудят практические аспекты российско-белорусского межмидовского взаимодействия, в том числе подготовку совместного заседания коллегий МИД стран.

Кроме того, Лавров рассмотрит в Минске реализацию совместных инициатив, включая противодействие санкционной и юридической агрессии Запада, а также формирование новой архитектуры безопасности в Евразии и разработку Евразийской хартии многообразия и многополярности.

Ранее Лукашенко назвал Россию гарантом справедливого мироустройства. Белорусский лидер подчеркнул, что Россия – это уверенное в своей силе передовое государство. Он также добавил, что белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути.

