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18 августа, 19:19

В мире

Путин сообщил, что в Мьянме построят храм Русской православной церкви

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин сообщил о планах возведения храма Русской православной церкви в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, которые прошли в Кремле.

"Достигнута договоренность принять решение о возведении в крупнейшем мьянманском городе Янгоне храма Русской православной церкви", – сказал Путин.

Кроме того, президент России отметил, что Москва приветствует растущий интерес граждан Мьянмы к изучению русского языка.

Например, русский язык уже преподают в Янгонском и Мандалайском университетах, а также в Академии вооруженных сил. Путин добавил, что рассматривается возможность присоединения мьянманских школ и вузов к программе "Российский учитель за рубежом".

По итогам переговоров лидеров стран Россия и Мьянма подписали декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер. Всего было подписано десять совместных документов по двустороннему сотрудничеству.

Путин также указывал на то, что отношения между Россией и Мьянмой в сфере безопасности развиваются, однако странам нужно поработать на экономической треке.

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