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18 августа, 17:45

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ТАСС: исследование подтвердило подлинность мощей Дмитрия Донского

Исследование подтвердило подлинность мощей Дмитрия Донского – СМИ

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Комплекс исторических сведений, археологический облик захоронения и результаты антропологического исследования подтвердили подлинность мощей князя Дмитрия Донского, которые хранятся в Архангельском соборе Московского Кремля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Русской православной церкви.

Доступ к мощам удалось получить в ходе реставрационных работ. При осмотре специалисты обнаружили, что крышка саркофага князя имеет две поперечные трещины, а средняя часть могла обрушиться внутрь, что повлекло бы повреждение или разрушение останков.

Хранители музея получили благословение от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на проведение противоаварийных работ. В июле текущего года началась реставрация: плиты пола начали проседать, угрожая разрушить надгробницы над захоронениями князей.

В ходе работ сначала разобрали надгробницы склепа, что открыло цельные белокаменные саркофаги. Они принадлежат захоронениям самого Донского, великого князя Ивана Ивановича Красного и Угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки.

"Частицы мощей Дмитрия Донского по благословению патриарха Кирилла будут находиться в храмах русской церкви", – сказал собеседник агентства.

РИА Новости со ссылкой на своего собеседника в РПЦ добавляет, что несколько фрагментов мощей князя Донского, изъятых из саркофага в Архангельском соборе, будут переданы в разные православные храмы для почитания верующих по благословению патриарха.

Ранее стало известно, что в Россию впервые за 8 лет привезли десницу святителя Спиридона Тримифунтского. Она была доставлена с греческого острова Корфу для поклонения и духовной поддержки верующих. Ковчег со святыми мощами пробудет в России до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 12 регионах.

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