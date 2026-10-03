В квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве обнаружены фрагменты человеческого тела. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На место выехали следователи и криминалисты, проводится осмотр места происшествия, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели.

Позже в прокуратуре Москвы уточнили, что пакеты с фрагментами тела обнаружены на балконе квартиры. Также найдены предполагаемые орудия преступления. Кузьминский межрайонный прокурор Михаил Суворов координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

Ранее в Омской области вынесли приговор мужчине, который убил жену из-за сала. Было установлено, что 71-летний фигурант распивал алкоголь вместе со своей 68-летней супругой. В какой-то момент он не менее шести раз ударил ее ножом в шею. Мужчина объяснил, что сделал это, поскольку был недоволен тем, как она нарезает сало.

