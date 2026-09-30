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30 сентября, 15:04

Происшествия

В Омской области мужчину приговорили к 8 годам колонии за убийство жены из-за нарезки сала

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Омской области"

Павлоградский районный суд Омской области приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима за убийство жены из-за нарезки сала. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Установлено, что в мае этого года 71-летний фигурант во время совместного распития спиртного со своей 68-летней супругой нанес ей не менее шести ударов ножом в шею.

Как объяснил сам мужчина, причиной стало его недовольство процессом нарезания сала. Осужденный признал вину. После оглашения приговора его арестовали прямо в зале суда. При этом решение еще не вступило в законную силу.

Ранее в Москве приговорили к 8,5 года колонии строгого режима 44-летнего мужчину за покушение на убийство жены и 14-летнего сына.

Трагедия произошла 26 января, когда фигурант находился в квартире дома в Линейном проезде в состоянии алкогольного опьянения. Там он поссорился с женой и сыном-подростком, после чего взял на кухне нож и напал на них. Пострадавшим удалось выбраться из квартиры.

Злоумышленника признали виновным по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ.

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