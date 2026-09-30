Ко Дню музыки в Москве пройдут концерты, фестивали, лекции и мастер-классы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В честь Международного дня музыки, который отмечается 1 октября, культурные площадки Москвы подготовили специальную программу. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Горожан ждут концерты классической и современной музыки, фестивали, творческие встречи, лекции, мастер-классы и выступления уличных артистов. Всего запланировано более 70 событий примерно на 60 площадках.

Международный день музыки празднуется с 1975 года по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Эту идею поддержали скрипач и дирижер Иегуди Менухин и советский композитор Дмитрий Шостакович.

Парки

1 октября с 17:00 до 19:00 в Лианозовском парке состоится "Лианозовский бал". Танцевальная площадка наполнится мелодиями для парных и групповых танцев, где каждый сможет найти партнера и присоединиться к общему ритму. Вход свободный.

3 октября в лесопарке "Кусково" пройдет осенний фестиваль "Ламповый вечер". На площадке "Дачное Кусково" состоится концерт классической и современной музыки "Золотая осень" от Колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской.

Также выступят учащиеся детской музыкальной школы имени А. С. Аренского с программой "В ритме осени". Для детей будет проведен мастер-класс "Осенний букет", а завершит вечер музыкально-поэтический концерт "Час на Земле – звездный". Вход свободный.

В парке "Сокольники" продолжается музыкальная традиция: на эстраде "Ротонда" выступают участники проекта "Уличный артист в парках". Гости могут насладиться как инструментальными коллективами, так и современными хитами. Вход свободный.

Музей-заповедник "Царицыно" подготовил обширную программу тематических концертов: "Орган в "Царицыне", "Классика в "Царицыне", "Джаз в "Царицыне", "Рояль в "Царицыне", "Новая музыка в "Царицыне", "Барокко в "Царицыне" и "Гитара в "Царицыне".

Особое внимание привлекает органный цикл: каждую субботу в 17:00 в атриуме Хлебного дома звучит передвижной орган, исполняющий как классические произведения Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя, так и современные композиции, включая известные саундтреки в оригинальных аранжировках. Мероприятие рассчитано на гостей старше 6 лет. Ближайшие концерты запланированы на 3 и 10 октября.

Также в "Царицыно" проходят литературно-музыкальные спектакли "Музыка и слово в "Царицыне", концерты-интервью "Квартирник во дворце", детские программы цикла "Царицыно – детям" и музыкальные мероприятия в рамках сезонных фестивалей. Гости могут услышать произведения в жанрах инди-фолк, джаз-рок и даже рэп-мюзиклы. Билеты можно приобрести в "Мосбилете".

18 октября в парке "Фили" состоится второй тур музыкального фестиваля патриотической песни "Звуки Отечества". Мероприятие пройдет в "Фили Холле". К участию приглашены сольные вокалисты и коллективы, выбранные по итогам онлайн-тура. Программа начнется с выступлений дошкольников, а затем на сцену выйдут школьники 8–10 лет. Начало в 12:00. Вход свободный.

В усадьбе Воронцово продолжаются ежемесячные концерты ансамбля "Кельтские арфы Москвы". 24 октября в 17:00 гости смогут насладиться традиционными мелодиями и аранжировками известных композиций, в том числе из кино. Мероприятие рассчитано на зрителей старше 12 лет. Билеты можно приобрести по ссылке.

Радио "Парки Москвы" создает особую атмосферу в парках, вещая на территории шести зеленых зон столицы. Музыка меняется в течение дня: утром звучат легкие мелодии, днем – ритмичные композиции, а вечером – теплые и уютные мелодии. Помимо музыки, в эфире можно услышать легенды о парках, анонсы ключевых событий и истории создания известных песен.

Школы искусств

1 октября в 14:30 в детской музыкальной школе имени А. Ф. Гедике состоится концерт. В центре внимания будет хор первого класса хорового отделения, который впервые выйдет на сцену под руководством Марии Назаровой.

В тот же день в зале школы имени А. С. Аренского преподаватели исполнят произведения русской и зарубежной классики, народные мелодии, современные композиции и авторские сочинения. Программа включает фортепианные, скрипичные, гитарные и духовые пьесы, а также вокальные номера солистов и ансамблей.

В 18:00 в детской школе искусств "Юность" преподаватели и молодые педагоги представят классические произведения, сольные вокальные и инструментальные номера, а также творческие дуэты. Для посещения концерта требуется предварительная регистрация.

ДМШ имени А. К. Лядова организует концерт педагогической филармонии, который пройдет 1 октября в 18:00. Преподаватели и концертмейстеры исполнят вокальные и инструментальные произведения, ансамблевые номера, в том числе на двух роялях. В роли ведущей выступит Ксения Мясоедова.

2 октября в 18:00 в ДМШ имени С. И. Танеева состоится концерт, в котором примут участие учащиеся всех отделений: пианисты, струнники, вокалисты, исполнители на духовых и ударных инструментах. В программе будут произведения русской и зарубежной классики.

Вход на все концерты бесплатный.

Музеи

2 октября в 18:00 в культурном центре "Интеграция" вокальная студия "Бельканто" вместе с приглашенными музыкантами исполнит классическую и джазовую музыку, традиционные и городские романсы, а также вокальные и инструментальные произведения. Вход свободный.

3 октября в 18:00 в Галерее Александра Шилова виолончелист Евгений Прокошин и пианистка Анна Крымская представят произведения известных композиторов, таких как Антонио Вивальди, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен, Карл Вебер, Антонин Дворжак и других. Билеты можно купить в сервисе "Мосбилет".

В Мемориальном музее А. Н. Скрябина пройдет фестиваль "Неделя музыки". Для посетителей подготовлены концерты, экскурсии и мастер-классы. 3 октября в 12:00 состоится мастер-класс "Мир в звуках музыки рождался" для детей и родителей. Участники научатся создавать шумовой инструмент и смогут посетить 20-минутную экскурсию по мемориальной квартире А. Н. Скрябина. Билеты доступны по ссылке.

4 октября в 15:00 научный сотрудник музея Арегу Мехакян проведет авторскую экскурсию "Скрябин и Восток". Гости узнают о том, как композитор интересовался культурой и философией Востока, включая индуизм и буддизм. Мероприятие завершится чаепитием в кафе музея, где можно будет задать вопросы экскурсоводу. Билеты можно купить по ссылке.

6 октября в 19:00 в музыкальной гостиной музея состоится концерт "Скрябин и современники". Лауреат международных конкурсов Михаил Трошкин исполнит сочинения Скрябина, а также произведения других композиторов того времени. Билеты на мероприятие можно приобрести по ссылке.

7 октября в 19:00 заведующая выставочным сектором музея Оксана Санжарова проведет авторскую экскурсию "Детали и подробности". Билеты доступны по ссылке.

Библиотеки и культурные центры

1 октября в 18:00 в библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева пройдет концерт "Наследие мастера: вечер памяти Ф. Ф. Некрасова". Событие приурочено к 85-летию со дня рождения Федора Некрасова – выдающегося кларнетиста, мастера духовых инструментов и эксперта в области реставрации музыкальных инструментов.

В рамках мероприятия будут исполнены произведения на инструментах, которые Федор Некрасов сам создал или восстановил. Необходима предварительная регистрация для участия.

1 октября в 16:00 в Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова состоится мастер-класс "Скрипичный ключ". Встреча начнется с познавательной лекции о значении этого символа в нотной грамоте. В ходе практической части участники научатся подбирать материалы, придавать форму и декорировать скрипичный ключ с использованием красок, лент, бусин и стикеров.

Изготовленный своими руками декоративный скрипичный ключ можно будет забрать с собой как элемент интерьера, оригинальный аксессуар или подарок. Для участия требуется предварительная регистрация.

2 октября в культурном центре "Меридиан" пройдет концерт "Ободзинский. Эти глаза напротив", который представит зрителям золотой тенор России Евгений Южин. Программа включает в себя композиции Валерия Ободзинского, такие как "Восточная", "Вечная весна", "Олеандр", "Золото Маккенны", "Карнавал", "Неотправленное письмо" и "Эти глаза напротив". Места можно забронировать по ссылке.

Концертные организации и театры

Московский музыкальный театр "Геликон-опера" представит оперу "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта – последнее произведение композитора, поставленное при его жизни.

В создании спектакля участвовала команда профессионалов, включающая архитекторов Сергея Кузнецова и Агнию Стерлигову, а также режиссера Илью Ильина и других специалистов. Постановка получила шесть номинаций на фестивале "Золотая маска". Билеты доступны по ссылке.

1 октября в 19:00 в зале имени Е. Ф. Светланова Московского международного дома музыки пройдет торжественное открытие XXIII Международного фестиваля "Москва встречает друзей".

Один из крупнейших конкурсов детского творчества в России соберет талантливых музыкантов, вокалистов, танцоров, художников, чтецов и цирковых исполнителей из 32 стран мира. Фестиваль продлится с 1 по 10 октября. Программа включает концерты, художественные выставки и мастер-классы. Билеты можно приобрести на сайте.

1 октября в 19:00 в концертном зале "Зарядье" состоится вечер, посвященный 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе концерта выступят скрипач Павел Милюков, виолончелист Борис Андрианов и Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина.

Артисты исполнят произведения Дмитрия Шостаковича, Игоря Стравинского и Родиона Щедрина, включая сюиту из балета "Пульчинелла", концерт для скрипки с оркестром, "Диалоги с Шостаковичем" и Концерт для виолончели с оркестром № 1. Билеты доступны в сервисе "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино с 1 по 31 октября пройдет Фестиваль сербской культуры. В программе – выставки, лекции, встречи со специалистами в области литературы, языкознания и искусства, мастер-классы и концерты.