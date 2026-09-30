Летчик Сытник: перочинный нож является обязательным атрибутом пилотов

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Универсальный швейцарский нож является обязательным атрибутом пилота, он может понадобиться при вынужденной посадке. Об этом изданию "Абзац" рассказал заслуженный летчик России Юрий Сытник, комментируя ситуацию с поножовщиной в кабине самолета авиакомпании FlyDubai.

По его мнению, потасовка, в ходе которой один из пилотов использовал нож для нападения, могла произойти из-за психологической несовместимости и накопившейся неприязни. Эксперт пояснил, что, часто находясь рядом во время полетов, члены экипажа могут начать раздражаться из-за речи, шуток коллег, манеры управления самолетом. Он уточнил, что такие случаи несовместимости часто разбираются в авиации.

Сытник подчеркнул, что благополучно посадить самолет после ранения пилота удалось именно благодаря дополнительному квалифицированному персоналу на борту.

Самолет авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, передал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту и о захвате судна 30 сентября. После этого борт пропал с радаров. Спустя некоторое время самолет приземлился в Саудовской Аравии. Причиной инцидента была названа драка пилотов.

Сначала СМИ сообщали, что один пилот был русским, а другой – украинцем. Позже другой источник заявил, что пилоты являются подданными Омана и ОАЭ. В генконсульстве РФ в Дубае добавили, что среди пилотов этого рейса россиян не было. По информации журналистов, виновником произошедшего стал оманец.

По одной из версий, второй пилот собирался захватить управление самолетом и разбить его вместе с пассажирами, для чего перевел судно в пике с 30 до 15 тысяч футов. Тогда коллега вступил с ним в драку.

Одна из пассажирок рассказала, что кто-то пытался напасть на пилота с ножом. Другая женщина отметила, что слышала крики. В кабине была видна кровь.

Позже стало известно, что самолет успешно посадили другие пилоты, которые находились на борту в качестве пассажиров. Израильская сторона расценивает инцидент как попытку теракта. Оба пилота доставлены в медучреждение.