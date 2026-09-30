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30 сентября, 16:13

Происшествия

Дело о незаконном изготовлении взрывчатки возбуждено после пожара на заводе под Ярославлем

Фото: МАХ/"Следком"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ после пожара на предприятии по производству пиротехнической продукции в Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвинение предъявлено 49-летнему генеральному директору предприятия. Он обвиняется не только в незаконном изготовлении взрывчатки, но и в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении директора меры пресечения в виде заключения под стражу. По местам жительства фигуранта и нахождения организации проходят обыски.

Следователи и криминалисты провели большой объем следственных действий, назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Завод по производству пиротехники в селе Кубринск Ярославской области загорелся 28 сентября. Как сообщали СМИ, из-за замыкания проводки огонь перешел на хранившиеся петарды, после чего раздался взрыв. В результате были разрушены производственные корпуса. Очевидец рассказал, что в соседних жилых домах выбило окна.

Оперативные службы заявили, что во время ЧП на заводе могли быть до 15 человек. Известно о 14 погибших.

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