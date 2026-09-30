ДТП с участием трех автомобилей произошло на Веерной улице

На Веерной улице в Москве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Машины столкнулись в районе дома 30. Сейчас на месте работают оперативные службы города, движение здесь затруднено в обе стороны. Информация о пострадавших уточняется.

По предварительным данным канала "Осторожно, Москва" в мессенджере MAX, автомобиль Porsche двигался по прямой, а водитель Infiniti поворачивал. После чего в ДТП попал и BMW. Всего в аварии, предварительно, пострадали три человека. При этом сообщается, что водитель автомобиля Infiniti не был пристегнут и при столкновении пробил лобовое стекло.

Ранее уголовное дело возбудили после ДТП с участием шести автомобилей в Красноярске. В аварии погибли три человека и еще трое пострадали. Отмечается, что все участники аварии были трезвыми. Назначены экспертизы, необходимые для установления обстоятельств происшествия.