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30 сентября, 16:28

Происшествия

На Фиджи пропали 52 кг кокаина, хранившегося в качестве вещественного доказательства

Фото: depositphotos/dechevm

Полиция Фиджи расследует исчезновение около 52 килограммов кокаина, который хранился в качестве вещественных доказательств в судах страны, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ABC News.

В хранилище Высокого суда в Суве 32 килограмма наркотика были заменены мукой. Около 7 килограммов исчезли двумя неделями ранее. Кроме этого, полиция подтвердила исчезновение еще 12,9 килограмма кокаина, изъятого в 2018 году на яхте австралийского тренера Джона Николича. Наркотики не уничтожили из-за продолжавшегося обжалования приговора.

Следователи выяснили, что в период предполагаемой кражи часть камер видеонаблюдения в помещении для улик не работала, а биометрическая система доступа была неисправна. Полиция рассматривает шестерых, имевших доступ к хранилищу, как лиц, интересующих следствие. Один из них находится сейчас за границей.

Власти начали масштабную проверку вещественных доказательств во всех полицейских участках, уделяя особое внимание наркотикам и наличным деньгам.

Ранее в Раменском районе Московской области полицейские ликвидировали очаг произрастания дикорастущей конопли. Заросли каннабиса обнаружили на участке площадью примерно один гектар. Растения скосили и сожгли. Предварительно установлено, что общий вес уничтоженного наркосодержащего сырья превысил 600 килограммов.

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