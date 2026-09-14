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14 сентября, 08:06

Происшествия

В Подмосковье полицейские сожгли более 600 килограммов конопли

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

В Раменском районе Подмосковья полицейские ликвидировали очаг произрастания дикорастущей конопли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Мероприятия в рамках операции по противодействию незаконному обороту наркотиков были проведены недалеко от деревни Строкино. На участке площадью примерно гектар сотрудники правоохранительных органов нашли заросли каннабиса.

По словам начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, проведенное исследование подтвердило, что изъятые образцы содержат тетрагидроканнабинол и относятся к наркосодержащим растениям рода конопли.

Растения скосили, а затем сожгли. Предварительно установлено, что общий вес уничтоженного наркосодержащего сырья оказался свыше 600 килограммов.

Ранее в Москве задержали 46-летнюю россиянку. Она забыла в арендованном автомобиле косметичку с мефедроном. Находку обнаружил представитель каршеринга и отнес ее в полицию. Правоохранители установили личность женщины и задержали ее.

В ходе обыска у владелицы косметички были найдены 19 свертков с наркотиками, три банковские карты и мобильный телефон. Общая масса изъятых наркотиков превысила 1 килограмм.

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