Средства ПВО за ночь уничтожили 399 украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО прошедшей ночью перехватили и уничтожили 399 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Перехват осуществлялся с 20:00 13 сентября до 08:00 14-го числа. Беспилотники были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями, Крымом, Краснодарским краем, а также акваторией Черного моря.

Ранее при ударах беспилотников на Брянскую область пострадали три человека. В селе Воронок Стародубского округа дрон-камикадзе атаковал велосипедиста. В результате мужчина получил множественные травмы.

В селе Сачковичи Климовского района FPV-дрон ударил по автомобилю. Осколочные ранения получила семейная пара, которая находилась в салоне машины. Всех раненых госпитализировали для оказания медицинской помощи.