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13 сентября, 20:31

Происшествия

Три человека пострадали в результате атак дронов в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Три человека пострадали в результате атак дронов в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в MAX.

По его словам, дрон-камикадзе атаковал велосипедиста в селе Воронок Стародубского округа. Мужчина получил множественные ранения. В селе Сачковичи Климовского района FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. Осколочные ранения получили супруги, которые находились в машине.

Ковальчук добавил, что пострадавших доставили в больницы, где им оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее пожар начался на территории одного из предприятий в Славянском районе Краснодарского края после атаки БПЛА. Обломками также поврежден газопровод в частном секторе Славянска-на-Кубани. Кроме того, повреждения получили четыре домовладения и поликлиника.

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