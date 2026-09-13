РИА Новости: тело 17-го альпиниста найдено под лавиной в горах КБР

Фото: MAX/"МЧС Кабардино-Балкарии"

В Черекском районе Кабардино–Балкарии (КБР) на месте схода лавины обнаружено тело 17-го альпиниста, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

На этом поисково–спасательная операция завершена, указали журналисты.

6 сентября ГУ МЧС по республике сообщало, что в Безенгийском ущелье в горах Кабардино–Балкарии лавина накрыла группу альпинистов, под нее попали 33 человека.

Случившееся стало крупнейшим инцидентом по количеству погибших в горах страны за последнюю четверть века. После этого следователи возбудили уголовное дело о халатности. Для поиска пропавших МЧС привлекло вертолет Ми-8.

