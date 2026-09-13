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13 сентября, 15:13

Происшествия

Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до 14 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число пострадавших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск увеличилось до 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

По данным властей, трое граждан госпитализированы, а остальные получают помощь амбулаторно. Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев уточнил, что состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, а еще одного – средней тяжести. Детей среди тех, кто получил ранения, нет.

На помощь коллегам в Нижнекамск из больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов направлены сосудистый хирург и реаниматолог.

Промышленные и гражданские объекты Нижнекамска была атакованыутром 13 сентября. В результате погибли два человека, которые были в машине, когда один из беспилотников попал в дерево и повредил их автомобиль.

Кроме того, на одном из предприятий возникло возгорание, его ликвидируют. Производственный процесс не остановлен. Мэр города Радмир Беляев также уточнил, что жители одного из поврежденных домов размещены в пункте временного размещения в ближайшей школе. 5 семей, которым нужно жилье, будут временно размещены в детском лагере "Камский Артек". При этом часть граждан уже переехала к родственникам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Прокуратура Татарстана открыла горячую линию для обращений граждан.

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