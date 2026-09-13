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13 сентября, 16:36

Происшествия

Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП под Архангельском, привлекался за нарушение ПДД

Фото: МАХ/"Прокуратура Архангельской области и НАО"

Водитель микроавтобуса, попавшего в смертельную аварию под Архангельском, ранее уже привлекался за нарушение ПДД, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

Выяснилось, что в июне текущего года на мужчину составили административный протокол: он выехал на встречную полосу, пересек двойную сплошную. Штрафы также выписывались компании–перевозчику, где он работал.

Надзорные органы проводят проверку обстоятельств трагедии. В частности, выясняется состояние дорожного покрытия на месте ДТП, соблюдение правил перевозки пассажиров и то, были ли они пристегнуты.

В прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа уточнили: знак "Обгон запрещен" на этом участке трассы отсутствует. Тем не менее водитель обязан был убедиться в безопасности маневра, поскольку дорога имеет по одной полосе в каждом направлении и не оборудована электроосвещением.

Кроме того, среди жертв дорожного происшествия оказалась врач клинической лабораторной диагностики Дарья Рудная из Северодвинска. Прощание с ней пройдет 16 сентября, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Дарья Юрьевна Рудная родилась 2 июня 1990 года в Северодвинске. В 2014 году окончила Северный государственный медицинский университет по специальности "Медицинская биохимия". После интернатуры с 2015 по 2022 год работала в Первой городской клинической больнице имени Е. Е. Волосевич. С февраля 2022 года трудилась в Северодвинской городской клинической больнице № 2 скорой медицинской помощи.

Авария произошла 11 сентября на трассе М-8 "Холмогоры". В результате ДТП погибли 13 человек, еще 8 получили травмы. По факту случившегося возбуждены уголовные дела.

Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями на Каширском шоссе

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