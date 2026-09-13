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13 сентября, 14:27

Политика

Патрушев назвал действенным сопровождение торгового флота военными кораблями

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев в комментарии журналисту "Вестей" Павлу Зарубину заявил, что сопровождение российских торговых судов военными кораблями помогает их защитить.

Патрушев также прокомментировал реакцию Запада на заявления Владимира Путина о захвате торговых судов. По его словам, западные страны услышали эти заявления, однако ориентируются прежде всего на себя.

"Я не думаю, что они ориентируются только на нас, они ориентируются на себя, они вырабатывают различные санкции и так далее. И пока, в принципе, думаю, они не готовы. Но мы не можем исключать того, что это в дальнейшем будет опять", – сказал Патрушев.

Ранее Путин сообщил, что Москва будет зеркально отвечать на любые попытки захвата торговых судов, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

По словам президента, власти некоторых стран Евросоюза, нарушая международное морское право, пытаются ограничить движение российских кораблей. Более того, они недавно придумали захватывать суда и продавать "награбленное имущество".

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