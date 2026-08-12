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12 августа, 11:16

Политика

Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на захват торговых судов

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата торговых судов, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Об этом заявил Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений ТОФ.

Глава государства отметил, что власти некоторых стран Евросоюза в нарушение международного морского права пытаются ограничить движение российских судов, а недавно придумали захватывать корабли и продавать "награбленное имущество".

"Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой", – отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия будет отвечать на подобные действия со стороны ЕС, но это будет необязательно происходить в аналогичных акваториях, где планируются набеги на российские суда. По словам Путина, страна ответит там, где сама посчитает нужным.

Командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина доложил президенту, что силы флота готовы к осмотру и задержанию судов теневого флота недружественных стран.

Он подчеркнул, что страны Запада имеют теневой флот: для перевозки ряда грузов используются корабли, которые ходят под флагами третьих стран. Лиина сообщил, что по результатам анализа морского трафика в Азиатско-Тихоокеанском регионе из 1 001 судна 379 прошли под флагом недружественных стран.

Ранее РФ предупредила Ирландию, что попытки реализовать акты пиратства по отношению к торговым судам будут иметь самые серьезные последствия. Российские дипломаты, в частности, обратили внимание на поправки к "Закону об обороне" 1954 года, которые расширяют полномочия местных Вооруженных сил, давая им возможность высаживаться на суда под предлогом борьбы с нарушением антироссийских санкций и защиты экологии.

В это же время в Эстонии отказались задерживать российские суда "теневого флота" в Балтийском море, поскольку в таком случае возрастет риск военной эскалации. Официальный Таллин будет готов вмешаться только в случае непосредственной угрозы – при повреждении подводной инфраструктуры или разливе нефти.

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