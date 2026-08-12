Карточки БАДов с сибутрамином убрали с онлайн-витрин

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Карточки биологически активных добавок (БАД) с сильнодействующим веществом сибутрамином убрали с онлайн-витрин площадок, которые являются членами Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АКИТ.

Платформы провели проверку карточек, чтобы выявить потенциально опасную продукцию, рассказали в ассоциации. Все обнаруженные товары с сибутрамином теперь невозможно приобрести.

Для полного контроля над ситуацией за БАДами на площадках будут следить непрерывно. АКИТ давно взаимодействует с Роспотребнадзором и решает подобные вопросы в режиме реального времени. Для отрасли важно, чтобы товары были безопасными для потребителей.

Ранее на российских торговых площадках были найдены препараты для похудения, содержащие сибутрамин. Эти БАДы могут вызывать тяжелые нарушения психики и проблемы с сердцем. При этом их активно скупают подростки.

Роспотребнадзор начал соответствующие проверки после сообщений о продаже незарегистрированных препаратов с сибутрамином. Речь идет о БАДах Supressa, Ultra Lipo 3, Mineral Balance и S Figura Slim. В ведомстве уточнили, что их нет в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС.

После этого маркетплейсы Wildberries и Ozon начали проверки для выявления нарушений. Представители площадок подчеркнули, что продажа таких средств возможна только при наличии свидетельства о государственной регистрации.