Роспотребнадзор заблокировал 27,8 тыс ресурсов с запрещенными БАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Роспотребнадзора заблокировали 27,8 тысячи интернет-площадок с информацией о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там пояснили, что была пресечена работа интернет-страниц, где предлагалась продукция, которая не прошла государственную регистрацию или имеющая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни.

"Работа продолжается: ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД", – говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало приобретать БАДы у официальных поставщиков, проверять регистрационные документы и при сомнениях обращаться в территориальные органы ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра по телефону 8 (800) 555-49-43.

В свою очередь, эксперт Татьяна Ходанович рассказала, как опознать опасные БАДы в интернете. Она посоветовала установить приложение "Честный знак" на телефон, которое может показать всю информацию о продукте. При этом если код не читается, выдает ошибку или уже был проверен, то такой БАД лучше не брать.

Ходанович отметила, что добросовестный продавец укажет в описании товара свидетельство о госрегистрации. Номер этого документа можно скопировать и проверить в открытом реестре Евразийского экономического союза.

"Посмотрите на профиль продавца: сколько заказов выполнил, какой у него рейтинг, что пишут в отзывах. Если люди жалуются на неэффективность, странный вкус или несходство с оригиналом, то лучше поискать другого поставщика. Это не гарантия, но дополнительный фильтр", – сообщает Life.ru со ссылкой на слова эксперта.

Кроме того, на коробке должна быть надпись "биологически активная добавка к пище". Эксперт также предупредила, что некачественный БАД может привести к анафилактическому шоку.

При плохом самочувствии Ходанович призвала прекратить прием препарата, вызвать скорую медицинскую помощь, сохранить упаковку, чек и банку и обратиться в Роспотребнадзор.

Ранее Роспотребнадзор пресек незаконную реализацию через маркетплейсы и интернет-магазины продукции Retatrutide. Средство позиционируется как косметическое для ухода за кожей с назначением "для похудения" и "жиросжигатель", однако оно не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицировано.

