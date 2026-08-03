03 августа, 12:16Политика
ВС РФ установили контроль над Белым Колодезем и Устиновкой Харьковской области
Фото: MAX/"Минобороны России"
Российские войска установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, сделать это удалось в результате активных действий подразделений группировки войск "Север".
Ранее военнослужащие РФ также установили контроль над населенным пунктом Ольговка в Харьковской области. Освободить его удалось благодаря решительным действиям группировки "Запад".
Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Любицкое в Запорожской области.
ВС РФ нанесли 1 массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием по Украине