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03 августа, 12:16

Политика

ВС РФ установили контроль над Белым Колодезем и Устиновкой Харьковской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские войска установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, сделать это удалось в результате активных действий подразделений группировки войск "Север".

Ранее военнослужащие РФ также установили контроль над населенным пунктом Ольговка в Харьковской области. Освободить его удалось благодаря решительным действиям группировки "Запад".

Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Любицкое в Запорожской области.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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