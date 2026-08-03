Белоруссия заявила о готовности ответить Латвии после закрытия погранперехода

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Белоруссия оставляет за собой право на ответные меры, в том числе несимметричного характера, после закрытия Латвией контрольно-пропускного пункта на границе. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков.

По его словам, объяснения латвийской стороны о техническом сбое являются лишь прикрытием. Он утверждает, что находившимся на границе водителям рекомендовали развернуться, а решение о фактическом закрытии пункта пропуска, по мнению Минска, носит политический характер.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что действия Латвии наносят ущерб международной торговле, нарушают транзитные маршруты между Евросоюзом, Китаем и странами Средней Азии, а также затрагивают экологические интересы самой республики.

В МИД Белоруссии добавили, что рассматривают закрытие КПП как недружественный шаг и оставляют за собой право принять ответные меры для защиты национальных интересов и граждан страны.

Ранее стало известно о полной остановке автомобильного движения через пункт пропуска "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе. Решение принято латвийской стороной со ссылкой на технические причины. Этот пункт оставался единственным открытым на границе двух стран.