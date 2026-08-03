Пенсионерка двое суток провела на кочке посреди болота в подмосковной Шатуре

Фото: MAX/"ГКУ МО "Мособлпожспас"

85-летняя женщина, отправившаяся за грибами в Шатурском городском округе Подмосковья, провела двое суток на кочке посреди болота, сообщили в ГКУ "Мособлпожспас".

Пенсионерка ушла в лес в районе СНТ "Энергия" и пропала. Спустя два дня ее 65-летняя дочь, приехавшая из другого города, начала самостоятельные поиски. Женщина отправилась туда, где мать обычно собирала грибы, и обнаружила ее сидящей на кочке посередине болота – выбраться самостоятельно пожилая женщина не могла.

Дочь вызвала спасателей. Сотрудники поисково-спасательного поста ПСЧ-286 "Мособлпожспас" уточнили у нее ориентиры и вместе с врачами скорой помощи начали прочесывать лес. Специалистам пришлось преодолеть свыше 100 метров по болотистой воде, чтобы добраться до пострадавшей. Женщина очень замерзла и промокла, рассказали в Мособлпожспасе.

Специалисты оказали пенсионерке психологическую поддержку, уложили ее на носилки-волокуши и эвакуировали из болота. После этого женщину передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

Ранее участковый уполномоченный в Нижнем Новгороде вытащил из трясины 69-летнюю женщину, страдающую деменцией. Пожилая женщина ушла из дома 21-го числа и не вернулась. Полицейские немедленно начали поиски. В итоге участковый уполномоченный Богдан Семенюков и старший дознаватель Алена Бондарюк услышали отклик на свои призывы и обнаружили пропавшую.

