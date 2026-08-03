Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 16:31

Происшествия

Пенсионерка двое суток провела на кочке посреди болота в подмосковной Шатуре

Фото: MAX/"ГКУ МО "Мособлпожспас"

85-летняя женщина, отправившаяся за грибами в Шатурском городском округе Подмосковья, провела двое суток на кочке посреди болота, сообщили в ГКУ "Мособлпожспас".

Пенсионерка ушла в лес в районе СНТ "Энергия" и пропала. Спустя два дня ее 65-летняя дочь, приехавшая из другого города, начала самостоятельные поиски. Женщина отправилась туда, где мать обычно собирала грибы, и обнаружила ее сидящей на кочке посередине болота – выбраться самостоятельно пожилая женщина не могла.

Дочь вызвала спасателей. Сотрудники поисково-спасательного поста ПСЧ-286 "Мособлпожспас" уточнили у нее ориентиры и вместе с врачами скорой помощи начали прочесывать лес. Специалистам пришлось преодолеть свыше 100 метров по болотистой воде, чтобы добраться до пострадавшей. Женщина очень замерзла и промокла, рассказали в Мособлпожспасе.

Специалисты оказали пенсионерке психологическую поддержку, уложили ее на носилки-волокуши и эвакуировали из болота. После этого женщину передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

Ранее участковый уполномоченный в Нижнем Новгороде вытащил из трясины 69-летнюю женщину, страдающую деменцией. Пожилая женщина ушла из дома 21-го числа и не вернулась. Полицейские немедленно начали поиски. В итоге участковый уполномоченный Богдан Семенюков и старший дознаватель Алена Бондарюк услышали отклик на свои призывы и обнаружили пропавшую.

Читайте также


происшествия

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика