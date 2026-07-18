Спасатели эвакуировали на вертолете мужчину с поврежденной ногой из леса в Елизовском районе

Фото: MAX/"ГУ МЧС России по Камчатскому краю"

В Елизовском районе Камчатского края спасателям удалось обнаружить пропавшего несколькими днями ранее мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

У него оказалась повреждена нога, из-за чего он не мог передвигаться самостоятельно. В связи с этим было принято решение провести эвакуацию на вертолете Ми-8. Прием операция проходила с использованием бортовой лебедки, поскольку посадить транспорт в труднодоступной местности не представлялось возможным.

Как выяснили РИА Новости, пострадавший охранял домики на базе отдыха "Жировая". В среду, 15 июля, он сообщил о закончившихся запасах еды и планах самостоятельно добраться до города. На вездеходе он намеревался доехать до реки Жировой, затем на надувной лодке с мотором спуститься в бухту Жировую и оттуда следовать в Петропавловск-Камчатский. После этого связь с ним прервалась.

Информация о пропаже поступила спасателям 16 июля. На следующий день на поиски вылетел вертолет Ми-8 МЧС РФ со спасателями и сотрудником полиции на борту. С воздуха и пешим порядком обследовали территорию, нашли следы вездехода и прошли по ним около шести километров от базы. Там обнаружили самого мужчину со сломанным вездеходом и травмами.

На борту вертолета фельдшер поисково-спасательного отряда оказал пострадавшему первую помощь и сделал перевязку. Мужчину доставили в Елизово. В дополнительной медицинской помощи он не нуждается.

Ранее на Сахалине спасатели нашли пенсионера, который 9 дней не мог выбраться из леса. Мужчина отправился на рыбалку, но не смог выйти из лесного массива.

При этом пенсионер предпринимал попытку прорубить себе путь через лес вблизи села Пильво, однако она оказалась безуспешной. В результате его нашли обессиленным на левом берегу реки Пилевка, после чего эвакуировали.