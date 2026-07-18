ЦИК заверил списки кандидатов от всех 11 партий на выборы в Госдуму

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Центральная избирательная комиссия России завершила этап заверения партийных списков для участия в выборах депутатов Государственной думы. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании.

"Все представленные 11 партиями списки мы с вами заверили", – цитирует ее выступление РИА Новости.

Выборы в нижнюю палату парламента пройдут с 18 по 20 сентября. Кандидатов выдвинули фракции "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Яблоко", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Родина", Партия прямой демократии и "Зеленые". Вместе с тем еще 80 человек подали документы по одномандатным округам.

Жители столицы получат возможность дистанционно отдать голос на выборах как в Госдуму, так и муниципальных депутатов района Щукино через портал mos.ru. Онлайн-голосование будет доступно круглосуточно с 08:00 18 сентября до 19:59 20-го числа.

Кроме того, и жители других регионов, которые в дни проведения выборов будут находиться в Москве, смогут отдать голос на столичных избирательных участках. Воспользоваться правом смогут избиратели из Республик Мордовия и Тыва, а также Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей.