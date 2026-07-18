Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Мужчина убил отца и сжег его тело в лесу на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По данным ведомства, 18 июля в правоохранительные органы обратилась женщина, заявившая об исчезновении мужа. Она рассказала, что мужчина ушел в гости к их сыну, после чего никто из них не выходил на связь.

Следователи установили, что мужчина вошел в квартиру сына, расположенную на улице Палеха, и не выходил оттуда. Спустя некоторое время сын начал выносить из дома большие сумки, а затем покинул город на личном автомобиле и направился во Владимирскую область.

При осмотре жилья криминалисты обнаружили скрытые следы вещества бурого цвета, предположительно крови. Предварительно установлено, что фигурант убил отца, а после сжег его тело в лесополосе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан на территории Владимирской области. В ближайшее время его доставят в подразделение ГСУ СК РФ по Москве.

Ранее в Москве вынесли приговор 36-летнему Алексею Болотенкову за убийство двух человек. Преступление произошло в июле 2025 года на востоке столицы в квартире на Щелковском шоссе.

Мужчина из-за внезапной неприязни нанес ножевые ранения женщине 1990 года рождения и мужчине 1978 года рождения, в результате чего оба скончались на месте. В результате злоумышленника приговорили к 15 годам лишения свободы.

