Убившего двух человек мужчину в Москве приговорили к 15 годам тюрьмы

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве вынесли приговор 36-летнему Алексею Болотенкову за убийство двух человек. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").

Преступление произошло в июле 2025 года на востоке Москвы в квартире на Щелковском шоссе. Мужчина из-за внезапной неприязни нанес ножевые ранения женщине 1990 года рождения и мужчине 1978 года рождения, в результате чего оба скончались на месте.

Ранее приговор также был вынесен мужчине, который в августе 2025 года на станции метро "ЦСКА" Большой кольцевой линии, будучи в нетрезвом виде, несколько раз ударил ножом инспектора транспортной безопасности, находившегося на службе. Пострадавшего удалось спасти благодаря оперативной медицинской помощи.

Савеловский суд Москвы приговорил нападавшего к 8 годам колонии строгого режима, штрафу и ограничению свободы после освобождения, а также обязал выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.