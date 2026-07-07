07 июля, 13:15Происшествия
Убившего двух человек мужчину в Москве приговорили к 15 годам тюрьмы
Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
В Москве вынесли приговор 36-летнему Алексею Болотенкову за убийство двух человек. Об этом сообщила столичная прокуратура.
Его приговорили к 15 годам лишения свободы по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").
Преступление произошло в июле 2025 года на востоке Москвы в квартире на Щелковском шоссе. Мужчина из-за внезапной неприязни нанес ножевые ранения женщине 1990 года рождения и мужчине 1978 года рождения, в результате чего оба скончались на месте.
Ранее приговор также был вынесен мужчине, который в августе 2025 года на станции метро "ЦСКА" Большой кольцевой линии, будучи в нетрезвом виде, несколько раз ударил ножом инспектора транспортной безопасности, находившегося на службе. Пострадавшего удалось спасти благодаря оперативной медицинской помощи.
Савеловский суд Москвы приговорил нападавшего к 8 годам колонии строгого режима, штрафу и ограничению свободы после освобождения, а также обязал выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.