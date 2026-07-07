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07 июля, 14:08

Общество

Телеканал Москва 24 запускает в социальных сетях акцию ко Дню семьи, любви и верности

Фото: 123RF.com/alexandralexey

Телеканал Москва 24 запускает в социальных сетях акцию ко Дню семьи, любви и верности – необходимо рассказать об истории своей семьи и о парах, которые вместе уже больше 20 лет.

7 и 8 июля можно будет прислать в чат-бот в МАХ или Telegram свадебные и семейные фотографии, а также историю любви своей пары или родителей.

В праздничный день редакция отберет 10 самых интересных, необычных и трогательных историй, после чего среди подписчиков будет проведено голосование. Победители получат сертификат на проживание в отеле "Балчуг Кемпински" с видом на Красную площадь и Кремль.

Сертификат включает в себя завтрак на шведском столе на двоих, свободный доступ в оздоровительный клуб и поздний выезд до 16:00.

По случаю праздника особую программу подготовили более 300 культурных площадок в разных районах. Например, 8 июля в зоне отдыха "Красногвардейские пруды" пройдет спектакль о взаимоотношениях родителей и детей, а в Государственном музее обороны Москвы состоится постановка о святых покровителях семьи и брака Петре и Февронии.

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