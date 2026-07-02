Телебашни РТРС включат тематическую подсветку в День семьи, любви и верности

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) включат тематическую архитектурно-художественную подсветку в День семьи, любви и верности, 8 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РТРС.

Видео о счастливой семье покажут на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве, а изображение ромашек, символа праздника, продемонстрируют на башнях Брянска, Омска, Самары, Тамбова и Твери. Также их дополнят символы сердец и надпись-поздравление "С Днем семьи, любви и верности!".

В честь праздника в Астрахани покажут динамичное шоу из воздушных шаров, салюта и разноцветных переливов. При этом на медиафасадах в Иркутске, Кызыле, Оренбурге, Ростове-на-Дону и Саратове разместят динамические изображения святых Петра и Февронии, фигуры мужчин и женщин.

В Нижнем Новгороде и Уфе на башнях продемонстрируют обручальные кольца. Аналогичным образом световые представления пройдут на объектах РТРС в Благовещенске, Великом Новгороде, Грозном, Костроме, Нальчике, Улан-Удэ, Черкесске и Ярославле и других городах.

Ранее сообщилось, что в Москве в предстоящие выходные, 4 и 5 июля, ожидается ряд мероприятий в рамках проекта "Лето в Москве". Одним из крупнейших событий станет фестиваль "Доброфест" в кинопарке "Москино". Для гостей выступят группы "Алиса", "Пилот", "Слот", Jane Air, F.P.G. и другие. В саду имени Баумана проведут благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Более 40 организаций представят здесь изделия ручной работы.

