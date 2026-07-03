10 районов Крыма остались без света из-за атак ВСУ

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Больше 10 районов Крыма оказались полностью или частично без электричества, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, ситуация с электроснабжением на полуострове остается сложной. Киев каждый день атакует энергетическую систему Крыма своими БПЛА. При этом десятки бригад уже восстанавливают поврежденные ЛЭП и электроподстанции. Сроки восстановления могут занять от нескольких часов до суток.

Ранее проблемы с водоснабжением и электричеством произошли в Белгороде и Белгородском округе после атаки Украины. В частности, из-за ударов серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура.



До этого масштабные аварийные отключения электроэнергии произошли в Запорожской области. Причиной этого также стали целенаправленные атаки со стороны Украины, в результате которых были повреждены энергетические объекты.

