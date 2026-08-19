Ограничения сняты в аэропортах Внуково и Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на полеты сняты в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиагавани вновь выпускают и принимают самолеты. Как уточнили в ведомстве, меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

Вместе с тем во вторник, 18 августа, в связи с ограничениями в аэропортах столичного региона было задержано и отменено около 200 рейсов.

В частности, в Шереметьево на вылет задержано или отменено около 90 рейсов, а во Внуково – около 80 рейсов. В Домодедово задержали или отменили примерно 20 рейсов на прилет и вылет.

