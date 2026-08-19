19 августа, 07:36Транспорт
Ограничения сняты в аэропортах Внуково и Шереметьево
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Ограничения на полеты сняты в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Авиагавани вновь выпускают и принимают самолеты. Как уточнили в ведомстве, меры принимались для обеспечения безопасности полетов.
Вместе с тем во вторник, 18 августа, в связи с ограничениями в аэропортах столичного региона было задержано и отменено около 200 рейсов.
В частности, в Шереметьево на вылет задержано или отменено около 90 рейсов, а во Внуково – около 80 рейсов. В Домодедово задержали или отменили примерно 20 рейсов на прилет и вылет.