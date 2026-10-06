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06 октября, 21:50

Происшествия

Нефтяное судно под флагом Либерии атаковано в Черном море

Фото: MAX/Baza

Загоревшийся в акватории Черного моря танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии с грузом нефти подвергся атаке безэкипажных катеров. Об этом сообщил Минтранс России по итогам заседания штаба по ликвидации последствий атаки под руководством главы ведомства Андрея Никитина.

По информации министерства, в настоящий момент в море происходит открытое горение нефти. К ликвидации огня специалисты приступят при снижении интенсивности пожара, когда к танкеру можно будет безопасно приблизиться.

В Минтрансе добавили, что концентрация загрязняющих веществ на федеральной территории Сириус, рядом с которой загорелось судно, находится ниже предельной нормы. Средств для ликвидации последствий ЧП достаточно.

Уточняется, что на борту находились 23 члена экипажа. Все они являются гражданами Индии. Предварительно, пострадавших среди них нет, они спасены.

О возгорании танкера стало известно вечером 6 октября. Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин призвал жителей и гостей не открывать окна и не находиться долго на улице.

Ранее нефтеналивное судно дважды было атаковано в Черном море у терминала КТК. После ударов на борту произошел пожар. Через несколько дней атака повторилась на другой танкер. В связи с этим погрузочные операции на морском терминале временно приостанавливались для обеспечения безопасности.

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