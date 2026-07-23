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23 июля, 15:54

Экономика

Погрузка нефти на терминале КТК приостановлена для безопасности судов

Фото: ТАСС/Юрий Березнюк

Погрузочные операции на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) временно остановлены. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана.

Мера принята для обеспечения безопасности судов, экипажей и экологической обстановки в акватории Черного моря. При этом все производственные и технические объекты консорциума, как уточнили в ведомстве, находятся в исправном состоянии и работают в штатном режиме.

"Объекты готовы к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки", – сказано в заявлении министерства.

В ведомстве добавили, что в связи со сложившейся ситуацией Казахстан на время уменьшил объемы добычи нефти. При этом подчеркивается, что мера носит технологический характер. Ее основная цель заключается в обеспечении стабильности производственных процессов.

Атака на гражданский танкер NELSA на морском нефтетерминале КТК произошла 20 июля в Черном море. В результате удара беспилотника возник пожар, позже его потушили. Судно осталось на плаву, но отгрузку нефти пришлось остановить. О пострадавших не сообщалось.

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