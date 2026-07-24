Технологии ИИ внедряются на производстве продуктов питания для московских больниц

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

На московском предприятии, ежедневно поставляющем питание для пациентов государственных больниц, внедрили систему искусственного интеллекта (ИИ) для контроля качества продукции, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Нейросеть отслеживает использование средств индивидуальной защиты, обработку рук и может сигнализировать о любых нарушениях на производстве.

Вице-мэр отметил, что по инициативе Сергея Собянина в городе активно развивают высокотехнологичные производства. По его словам, в Москве не только создают качественную промышленную инфраструктуру, но и внедряют современные технологии.

"Использование искусственного интеллекта и машинного зрения на одном из пищевых предприятий сократит затраты человеческих ресурсов на контроль процессов и обеспечит высокое качество поставок в московские больницы. Успешное тестирование решения позволит масштабировать такой подход на отрасль в целом", – подчеркнул Ликсутов.

Одним из поставщиков продуктов питания для Москвы является компания "Лойсбокс", ежедневно производящая и поставляющая десятки тысяч готовых блюд в государственные медицинские учреждения. Однако традиционный выборочный контроль не всегда гарантирует стопроцентное качество на всех этапах производства.

В связи с этим на предприятии впервые внедрили систему машинного зрения для контроля санитарных норм. ИИ круглосуточно анализирует видеопотоки, проверяя, носят ли сотрудники защитные средства, насколько стабильны производственные процессы и нет ли посторонних предметов в рабочей зоне. При выявлении нарушений система моментально уведомляет персонал, что позволяет оперативно устранить проблему до выпуска продукции.

В пресс-службе компании сообщили, что теперь следить за соблюдением СанПиН на производстве помогают не только сотрудники, но и "цифровой инспектор". Это повышает качество продукции, предназначенной для пациентов московских больниц.

Систему разработала столичная компания "АТ Империал". Планируется, что в будущем технологию машинного зрения будут использовать и на других предприятиях Москвы.

Как пояснила заместитель генерального директора ИТ-компании Анна Багдасарян, система не заменяет специалистов по качеству и санитарному контролю, а лишь оптимизирует их работу.

"Для нас было важно создать не просто систему видеоаналитики, а отраслевое решение, учитывающее специфику российского пищевого производства. Все алгоритмы разрабатывались с учетом отечественных требований к безопасности продукции и могут масштабироваться на предприятия различного профиля", – добавила она.

Технологии нейросетей используются в Москве и в других сферах. Например, недавно в мегаполисе запустили 70-й ИИ-сервис для лучевой диагностики. Он автоматически измеряет углы на рентгеновских снимках в диагностике дисплазии тазобедренных суставов у детей.