Баскетболист Леброн Джеймс перешел в "Филадельфию"

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Лучший снайпер в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс сообщил о переходе в клуб "Филадельфия". Об этом спортсмен сообщил на своей странице в X.

"Я не был готов объявлять об этом и знал, что мне нужно время, чтобы действительно принять решение, но был почти уверен, что сыграл свою последнюю игру", – написал Джеймс.

Баскетболист отметил, что верит в возможность помочь "Филадельфии" стать чемпионской командой, а также выразил желание "вдохновить новую базу болельщиков" перед началом нового этапа карьеры. По информации ESPN, соглашение клуба с 41-летним баскетболистом рассчитано на два года.

Ранее Джеймс повторил рекорд НБА по количеству сыгранных матчей в рамках регулярных чемпионатов. В ходе победного матча против "Майами Хит" (134:126) спортсмен записал на свой счет трипл-дабл (19 очков, 15 подборов, 10 передач). За время своей профессиональной карьеры Джеймс четырежды становился чемпионом НБА, а также по четыре раза удостаивался звания самого ценного игрока регулярного сезона и финальной серии плей-офф.