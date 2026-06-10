Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет в столице с 27 по 30 августа

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет уже в 19-й раз с 27 по 30 августа. Турнир состоится во Дворце спорта "Мегаспорт", сообщил портал мэра и правительства столицы.

В этот раз соревноваться будут восемь команд:

столичные "Спартак", "Динамо" и ЦСКА;

нижегородское "Торпедо";

минское "Динамо";

казанский "Ак Барс";

екатеринбургский "Автомобилист";

китайский "Шанхай Дрэгонс".

Сначала пройдут матчи группового этапа. В группе А будут соревноваться "Спартак", "Ак Барс", ЦСКА и "Динамо-Минск", а в группе Б – "Шанхай Дрэгонс", "Торпедо", "Автомобилист" и столичное "Динамо".

Матчи за третье и пятое места, а также финал состоятся 30 августа. Посетить их можно по билетам.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года. При этом российской сборной там не будет. Турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме в ФРГ.

