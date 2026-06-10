График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 13:54

Спорт

Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет в столице с 27 по 30 августа

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет уже в 19-й раз с 27 по 30 августа. Турнир состоится во Дворце спорта "Мегаспорт", сообщил портал мэра и правительства столицы.

В этот раз соревноваться будут восемь команд:

  • столичные "Спартак", "Динамо" и ЦСКА;
  • нижегородское "Торпедо";
  • минское "Динамо";
  • казанский "Ак Барс";
  • екатеринбургский "Автомобилист";
  • китайский "Шанхай Дрэгонс".

Сначала пройдут матчи группового этапа. В группе А будут соревноваться "Спартак", "Ак Барс", ЦСКА и "Динамо-Минск", а в группе Б – "Шанхай Дрэгонс", "Торпедо", "Автомобилист" и столичное "Динамо".

Матчи за третье и пятое места, а также финал состоятся 30 августа. Посетить их можно по билетам.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года. При этом российской сборной там не будет. Турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме в ФРГ.

"Москва – столица спорта": состоялся детский хоккейный турнир "Кубок адмирала Ушакова"

Читайте также


спортгород

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика