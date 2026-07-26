Дело возбуждено после гибели иностранных альпинистов на Эльбрусе

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Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели иностранных альпинистов на Эльбрусе. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Кабардино-Балкарии.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС РФ, спасатели смогли эвакуировать с Эльбруса тела двух погибших на поляну Азау. Поиски еще трех альпинистов приостановлены из-за непогоды.

Возобновление поисковых работ планируется в 05:00 по московскому времени 27 июля.

"Сегодня на работы привлекались 16 человек: спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, спасатели центра "Лидер" МЧС России, спасатели "Кавка.РФ" и местные гиды", – говорится в сообщении.

О случившемся стало известно 26 июля. Группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус, один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5 100 метров. Спасатели нашли их тела. Кроме того, обнаружили живым одного из участников группы. Альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины.

