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00:58

Политика

Ядерные силы КНДР будут непрерывно обновляться

Фото: depositphotos/creisinger

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила о неизменном курсе Пхеньяна на непрерывное обновление ядерных сил сдерживания.

По словам заведующей Общим отделом ЦК Трудовой партии Кореи, ядерный потенциал страны является основным щитом для защиты суверенитета и безопасности государства.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Е Чжон подчеркнула, что процесс модернизации ядерной мощи не будет приостановлен ни на мгновение.

Она отметила, что такая защита жизненно необходима в условиях кризиса, спровоцированного враждебными силами, действующими в регионе.

Ранее Россия и КНДР условились защищать цели и принципы Устава ООН, а также нормы международного права. Такое заявление было сделано по итогам визита главы северокорейского МИД Цой Сон Хи в Москву.

Согласно заявлению ведомства, стороны намерены сообща реагировать на ухудшающуюся обстановку, которая негативно влияет на мир и стабильность. Дипломаты договорились искать решения для эффективного противодействия вызовам региональной и глобальной безопасности, опираясь на Устав ООН.

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