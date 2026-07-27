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27 июля, 09:27

Общество

Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике энтеровирусной инфекции

Фото: depositphotos/bacho123456

Роспотребнадзор проведет всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Горячая линия будет работать с 27 июля по 7 августа. Граждане смогут получить консультации о мерах личной и общественной профилактики заболевания. Особое внимание специалисты уделят правилам безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты.

Специалисты расскажут об основных симптомах энтеровирусной инфекции, алгоритме обработки овощей, фруктов и ягод перед употреблением, правилах личной гигиены, а также дадут рекомендации по питьевому режиму.

Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии, и адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.

Кроме того, круглосуточно работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру 8 (800) 555-49-43, звонок бесплатный.

Ранее российские туристы пожаловались на заражение детей вирусом Коксаки во время отдыха в Турции. Инцидент произошел в семейном отеле IC Santai Family Resort в Белеке. По словам пострадавших, руководство отеля не предпринимало никаких мер для предотвращения распространения болезни.

При этом в Ассоциации туроператоров России заявили, что операторы и страховые компании не зафиксировали заражения вирусом среди туристов в Турции. Также в АТОР отметили, что единичный случай в одном отеле с одной семьей нельзя назвать "вспышкой".

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