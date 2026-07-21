Baza: туристы из России пожаловались на заражение детей вирусом Коксаки в Турции

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Российские туристы пожаловались на заражение детей вирусом Коксаки во время отдыха в Турции. Об этом сообщает канал Baza в MAX.

Одна из пострадавших, туристка Анна, рассказала, что год копила на отпуск с детьми и выбрала семейный отель IC Santai Family Resort в Белеке. Тур с перелетом, страховкой, трансфером и проживанием обошелся ей примерно в 510 тысяч рублей.

Спустя четыре дня отдыха у младшего ребенка появилась сыпь на теле и во рту, а также поднялась температура. Следом заболели двое старших детей. На лечение ушло пять дней отпуска из двенадцати.

По словам Анны, отельный врач не сразу оказал семье помощь из-за вопросов по страховке. Затем администрация предложила отправить детей в больницу, но врач после повторного осмотра решил, что это уже не нужно. В качестве компенсации семье предоставили бесплатную беседку на пляже.

Женщина утверждает, что другие родители в отеле рассказывали ей о похожих симптомах у их детей. При этом, по ее словам, руководство отеля не предпринимало никаких мер для предотвращения распространения болезни.

Ранее в СМИ также появилась информация, что более 10 российских туристов пострадали от отравления в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. Кроме того, гости жаловались на тараканов, грязную посуду, проблемы с электрикой, сантехникой и дверьми в номера. Один из туристов обнаружил на кроватях червей.

В связи с этим Роспотребнадзор направил запросы в министерство здравоохранения Турецкой Республики и Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Ведомство попросило турецкую сторону предоставить официальные данные по результатам расследования.