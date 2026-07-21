Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 18:05

Политика

Отец Леонида Волкова исключен из перечня террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Отец Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) Михаил Волков исключен из перечня террористов и экстремистов. Об этом указано на сайте Росфинмониторинга.

"Волков Михаил Владимирович, 27.05.1955 года рождения, город Свердловск Свердловской области", – написано в разделе исключенных из перечня лиц.

2 октября 2025 года Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Волкову-старшему штраф в размере 300 тысяч рублей по делу о финансировании экстремистской организации. Его признали виновным по части 1 статьи 282.3 УК РФ.

По данным суда, 5 августа и 5 сентября 2021 года Волков перевел по 1 тысяче рублей в пользу ФБК (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов журналиста Михаила Гуревича и популяризатора космонавтики Виталия Егорова. Также иноагентами в России были признаны активист Доржо Дугаров и экс-депутат Совета Ейского района Александр Коровайный.

По информации ведомства, Гуревич в соцсетях выкладывал фейки о решениях властей и распространял материалы иностранных агентов. Егоров также распространял материалы иноагентов и сообщения нежелательных в стране организаций.

Читайте также


политика

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

Как уберечь себя от заражения стафилококком?

Стоит быть осторожнее с поцелуями, поскольку существует риск наличия инфекции в горле

Читать
закрыть

Чем грозит частое употребление вредной еды?

Употребление вредной пищи грозит резким подъемом уровня сахара в крови

При длительном употреблении нездоровых продуктов в организме усиливается низкоуровневое воспаление

Читать
закрыть

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика