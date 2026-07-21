Отец Леонида Волкова исключен из перечня террористов и экстремистов

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Отец Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) Михаил Волков исключен из перечня террористов и экстремистов. Об этом указано на сайте Росфинмониторинга.

"Волков Михаил Владимирович, 27.05.1955 года рождения, город Свердловск Свердловской области", – написано в разделе исключенных из перечня лиц.

2 октября 2025 года Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Волкову-старшему штраф в размере 300 тысяч рублей по делу о финансировании экстремистской организации. Его признали виновным по части 1 статьи 282.3 УК РФ.

По данным суда, 5 августа и 5 сентября 2021 года Волков перевел по 1 тысяче рублей в пользу ФБК (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов журналиста Михаила Гуревича и популяризатора космонавтики Виталия Егорова. Также иноагентами в России были признаны активист Доржо Дугаров и экс-депутат Совета Ейского района Александр Коровайный.

По информации ведомства, Гуревич в соцсетях выкладывал фейки о решениях властей и распространял материалы иностранных агентов. Егоров также распространял материалы иноагентов и сообщения нежелательных в стране организаций.

