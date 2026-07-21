Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 18:10

Политика
Главная / Новости /

РПЦ: распространение неоязычества стало проектом по дехристианизации Европы

В РПЦ объяснили, с чем связано распространение неоязычества

Фото: depositphotos/Mari1Photo

Распространение неоязычества – одна из частей проекта по дехристианизации Европы. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

"Мы говорили про русское неязычество, но есть еще неоязычество североевропейское, английское, польское. Все эти политтехнологические проекты, они имеют одну ту же цель: дехристинизацию народов, которые исторически связаны были принятием христианской веры", – сказал Кипшидзе, слова которого приводит РИА Новости.

Он добавил, что упомянутый план активен в Европе и имеет определенные результаты. По его словам, на это указывает популярность язычества в странах континента.

Ранее настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин рассказал, что зумеры стали чаще обращаться к религии и посещать храмы в поисках глубокого жизненного смысла и духовной поддержки. Он подчеркнул, что подобная тенденция носит глобальный характер и фиксируется во многих странах мира.

РПЦ предложила ввести должность штатного священника в школах

Читайте также


религияполитика

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

Как уберечь себя от заражения стафилококком?

Стоит быть осторожнее с поцелуями, поскольку существует риск наличия инфекции в горле

Читать
закрыть

Чем грозит частое употребление вредной еды?

Употребление вредной пищи грозит резким подъемом уровня сахара в крови

При длительном употреблении нездоровых продуктов в организме усиливается низкоуровневое воспаление

Читать
закрыть

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика