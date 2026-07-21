РПЦ: распространение неоязычества стало проектом по дехристианизации Европы

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Распространение неоязычества – одна из частей проекта по дехристианизации Европы. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

"Мы говорили про русское неязычество, но есть еще неоязычество североевропейское, английское, польское. Все эти политтехнологические проекты, они имеют одну ту же цель: дехристинизацию народов, которые исторически связаны были принятием христианской веры", – сказал Кипшидзе, слова которого приводит РИА Новости.

Он добавил, что упомянутый план активен в Европе и имеет определенные результаты. По его словам, на это указывает популярность язычества в странах континента.

Ранее настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин рассказал, что зумеры стали чаще обращаться к религии и посещать храмы в поисках глубокого жизненного смысла и духовной поддержки. Он подчеркнул, что подобная тенденция носит глобальный характер и фиксируется во многих странах мира.