Эксперт Ярмуш: при отравлении в отеле можно взыскать с турфирмы до 500 тыс руб

Российские туристы пожаловались на массовое отравление в одном из пятизвездочных отелей Турции, сообщили СМИ. Что делать в подобных случаях и какая компенсация полагается пострадавшим, разбиралась Москва 24.

Испорченный отдых

Массовое отравление российских туристов, среди которых есть дети, произошло в турецком пятизвездочном отеле.

По данным "SHOT ПРОВЕРКИ", об инциденте в World Star Beach Resort&Spa в Аланье сообщила одна из отдыхающих. Под конец недельного семейного отдыха у ее супруга и ребенка открылась рвота. К следующему дню состояние несовершеннолетнего резко ухудшилось. Из-за сильной слабости и высокой температуры он не мог подняться с кровати, а вскоре отца и сына госпитализировали.

В итоге медики выявили бактериальную инфекцию и выписали курс антибиотиков. Пострадавшие связали недомогание с грязной водой в бассейне, однако другие постояльцы в целом отметили антисанитарию: грязные тарелки в зоне питания, обилие тараканов и другое, уточнили журналисты.

Ранее стало известно о массовом отравлении на базе отдыха в Ставропольском крае. С 13 по 17 июля были госпитализированы 53 человека в 10 больниц региона, остальные лечатся амбулаторно. Причиной этому мог стать возбудитель сальмонеллеза в продуктах, прошедших обработку. На базе проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и санитарная обработка.

Кроме того, массовое пищевое отравление зафиксировали в детском спортивном лагере "Динамовец" под Омском в июле. Воспитанники обратились за медицинской помощью с жалобами на температуру и диарею. В связи с этим работа лагеря приостановлена, а прокуратура Омской области начала проверку компании, занимавшейся доставкой еды.

В феврале этого года и вовсе сообщалось о летальных случаях во Вьетнаме. На туристическом острове Фукуок несколько россиян скончались от инфекций, в том числе туристы жаловались на пищевые отравления.

Доверяй, но проверяй

Чтобы обезопасить себя от возможных отравлений, во время отдыха важно оценивать, насколько чисто в ресторане и отеле в целом – какое отношение к постояльцам, как работает клининг, отметила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, в жару особенно внимательно нужно следить за качеством еды. Из остатков целого блюда могли сделать вторичное, порезав ингредиенты и добавив их, например, в салат. Его стоит остерегаться, если намешано много разных составляюших, которые залиты непонятным соусом.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Также нужно избегать большого количества соусов в рыбе и мясе, которые портятся в течение пары часов на жаре. Все, что из продуктов животного происхождения, мелко нарезано и смешано друг с другом (особенно если есть влага или добавили помидоры), опасно из-за быстроразвивающихся бактерий. Если блюдо чрезмерно соленое, перченое или ароматное, то это должно насторожить, потому что таким образом могут скрывать несвежесть.

То же самое с нарезанными фруктами и другими продуктами, выделяющими сок, – лучше брать целые. В противном случае они могут быть порезаны ножом, который до этого использовали для сырого мяса или рыбы, предупредила диетолог.

"Важно обратить внимание и на воду. Например, лед, который в ней находится, способен содержать бактерии, и заморозка их не убивает", – отметила эксперт.

Кроме того, визуально пожухлые, заветренные продукты также брать не стоит. То же касается и запаха: если есть настораживающие нотки, лучше от блюда отказаться. В целом нужно есть то, что приготовили из-под ножа, а все, что перекладывают на следующий прием пищи через три-четыре часа, – риск. Быстро портятся рыба, яйца, фарш и все мелко нарезанное, рассказала Соломатина.

Она добавила, что обращать внимание необходимо даже на мюсли: даже при нормальном сроке годности может появляться запах прогорклого масла. Продукт портится из-за того, что хранился в тепле или на свету, либо при его жарке использовалось нерафинированное масло – оно моментально окисляется и становится ядом. С орехами и сухофруктами так же: если они горчат – значит, их неправильно хранили либо они старые.

Необходимо обезопасить себя и юридически. Как рассказала специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш Москве 24, в случаях, когда в отелях происходит массовое отравление проживающих, обычно правоохранительные органы РФ опираются на статью о качестве услуг закона "О защите прав потребителей".

"Она дает возможность человеку, который приобрел турпакет с системой "все включено", обратиться с претензией к туроператору и потребовать компенсацию морального вреда и лечения", – указала специалист.

Однако перед этим власти страны, где произошел инцидент, должны провести расследование, которое докажет, что отравление случилось именно в отеле из-за питания. Без этого в гостинице могут сказать, что проблем не было, и доказать причину инцидента будет практически невозможно. Плюс суд поставит под сомнение плохое качество питания в отеле, потому что летом можно отравиться где угодно, предупредила эксперт.





Мария Ярмуш специалист по гражданскому и международному праву Поэтому в такой ситуации лучше подавать коллективный иск. Вопрос о размере выплат окончательно решает суд: согласно практике, если после отравления у туриста в целом возникли проблемы со здоровьем, он долго лечился, могут взыскать 300–500 тысяч рублей. При пищевом отравлении с тошнотой, рвотой, температурой, но человек провел в больнице 2–3 дня – до 100–120 тысяч.

Также эксперт напомнила, что перед поездкой нужно оформлять страховку, которая покрывает издержки при оказании медицинской помощи в стране. В законодательстве Турции указано, что пострадавшим нужно обращаться в медицинские учреждения за помощью, чтобы зафиксировать отравление. Также необходимо поставить в известность прокуратуру города, где находится отель, заключила адвокат.