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22 июля, 12:39

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На ВДНХ стартовал летний танцевальный сезон с бесплатными занятиями по бачате

Фото: пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ стартовал летний танцевальный сезон, в рамках которого проходят бесплатные занятия для всех желающих. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По вторникам и четвергам все желающие могут посетить бесплатные занятия по бачате на площади у входа в парк развлечений "Орион". С 20:00 до 21:00 там проходят свободные танцы, с 21:00 до 21:30 проводится бесплатный мастер-класс от преподавателей ведущих танцевальных школ, а с 21:30 до 22:55 можно принять участие в дискотеке и продемонстрировать свои умения.

Бачата является одной из наиболее популярных танцевальных культур в мире, а ее родиной является Доминиканская Республика. Особая подготовка для танцев не требуется. Посетить занятие можно как с партнером, так и одному – в бачате разрешается импровизировать.

Площадка у входа в парк развлечений "Орион" выбрана не просто так – она популярна среди жителей и гостей города. Для участия в занятиях заранее регистрироваться не нужно, главное – прийти с хорошим настроением. Танцевать могут даже юные гости в возрасте от 6 лет с родителями.

Кроме того, москвичи могут посетить бесплатные тренировки по футболу на открытых площадках в 14 районах города. Участниками могут стать горожане старше 10 лет. Такие занятия помогают развивать выносливость и скорость.

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