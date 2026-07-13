Собянин: "Мой спортивный район" увеличивает количество бесплатных тренировок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти продолжают увеличивать число бесплатных тренировок по просьбам горожан в рамках проекта "Мой спортивный район". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По словам мэра, в текущем сезоне удалось открыть 36 новых площадок. Занятия по фитнесу и игровым видам спорта теперь доступны в новых районах, включая Аэропорт, Даниловский и Коньково.

Кроме того, к спецпроекту "На высоте", который организует тренировки на крышах, присоединились четыре новые локации. В их числе оказались районные центры "Место встречи" – "Планета", "Витязь", "Орион" и деловой центр "ТехноФлагман".

"Теперь в городе 16 площадок. Еще одно нововведение – теперь тренировки на крышах доступны с 16 лет", – обратил внимание градоначальник.

Как напомнил Собянин, проект "Мой спортивный район" был запущен в 2022 году с 16 площадок. На сегодняшний день он расширился более чем на 110 районов, в которых практически ежедневно проходят разнообразные занятия – от катания на коньках и лыжах до бега, фитнеса, игровых видов спорта и танцев. Растет и количество участников – их число превысило 600 тысяч москвичей.

В этом летнем сезоне проект устанавливает новые рекорды. В 11 округах уже открыты более 140 новых локаций и организованы 14 тысяч тренировок, которые, как ожидается, привлекут более 150 тысяч участников.

"Уверен, спорт рядом с домом, бесплатно и под присмотром опытных тренеров – это вклад города в здоровье и хорошее настроение москвичей", – заключил глава города.

Ранее мэр Москвы рассказал о планах на 2026 год, согласно которым в городе будут созданы 23 круглогодичные спортивные площадки нового формата. Летом это будут зоны для игры в волейбол, баскетбол и множество других командных игр, а зимой – катки с теплыми раздевалками. При этом их можно будет быстро перевести из одного режима в другой благодаря современным технологиям.

