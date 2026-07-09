Собянин: в Москве появится еще 23 круглогодичные спортплощадки нового формата

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В 2026 году в Москве будут созданы 23 круглогодичные спортивные площадки нового формата, объявил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он пояснил, что летом это будут зоны для игры в волейбол, баскетбол и множества других командных игр, а зимой – катки с теплыми раздевалками. При этом их можно будет быстро перевести из одного режима в другой благодаря современным технологиям.

Например, в парке "Алтуфьево" на месте старой хоккейной коробки будет сделан современный каток площадью 1 800 квадратных метров. Будут оборудованы трибуны для зрителей, а в летний сезон установят 4 падел-корта.

Мэр подчеркнул, что в прошлом году в столице было сделано 11 подобных площадок. Работы проводились в рамках городской программы модернизации инфраструктуры зимнего и летнего отдыха.

Ранее в парке "Северное Тушино" открылся бассейн под открытым небом, в котором могут отдохнуть больше 100 человек. Посещение организовано по сеансам, первый начинается в 09:00 и продолжается 1,5 часа.

