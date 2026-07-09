В России укрепилась тенденция на короткие турпоездки по стране

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Тенденция на короткие туристические поездки россиян внутри страны, зародившаяся осенью 2025 года, укрепилась в 2026-м. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах форума "Дикоросы" в Новосибирске.

Она отметила, что и раньше во время длинных каникул – новогодних или майских – россияне, путешествуя по стране, чаще всего выбирали поездки продолжительностью 3–4 дня. Однако с 2026 года такой формат стал более предпочтительным.

Эксперт подчеркнула, что в настоящее время путешествия на одну или две недели характерны в основном для поездок на море или в санаторий. Остальные случаи – это короткие отъезды.

"Мы его (этот тренд. – Прим. ред.) видим практически во всех регионах и во всех категориях путешественников – и в бюджетном, и в среднем, и в премиальном ценовом сегменте. Выезжают ненадолго и по возможности не очень далеко", – добавила Ломидзе.

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