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09 июля, 10:37

Общество

Более 12 тысяч подростков торжественно получили первый паспорт в центрах "Мои документы"

Фото: пресс-служба центров госуслуг "Мои документы"

Свыше 12 тысяч юных москвичей получили первый паспорт гражданина России на торжественных церемониях, которые проходят в центрах госуслуг "Мои документы". Мероприятия проводят каждую пятницу во флагманских офисах и во Дворце госуслуг на ВДНХ, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Вместе с первым паспортом подросткам вручают экземпляр Конституции РФ, обложку для документа, лифлет "Мой первый паспорт" с историей развития главного удостоверения личности и интересными фактами, а также специальную брошюру с рекомендациями по чтению. После церемонии во флагманских офисах участники могут посетить мастер-класс "Письмо в будущее" и оставить послание самим себе.

Чтобы получить паспорт в праздничной обстановке, необходимо выбрать дату и время на портале mos.ru, а затем не менее чем за 10 дней до церемонии подать документы в центр "Госуслуги". В день вручения участникам рекомендуют прийти за 40 минут до начала мероприятия. Если церемонию пришлось пропустить, документ можно будет забрать в подразделении по вопросам миграции, оформившем паспорт.

Подать заявление на оформление первого паспорта можно начиная со следующего дня после достижения 14-летнего возраста. Для этого потребуются свидетельство о рождении, две фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра и квитанция об оплате госпошлины в размере 300 рублей. Сфотографироваться и оплатить пошлину можно непосредственно в центре госуслуг.

Торжественные церемонии проходят во флагманских офисах "Мои документы":

  • ЦАО – Пресненская набережная, дом 2 (торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Афимолл Сити");
  • ЮЗАО – Новоясеневский проспект, дом 1 (ТРЦ "Спектр");
  • ВАО – Щелковское шоссе, дом 75 (ТРЦ "Щелковский");
  • ЮВАО – Рязанский проспект, дом 2, корпус 3 (ТРЦ "Город");
  • ЮАО – Кировоградская улица, дом 13а (ТРЦ Columbus);
  • САО – Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 8 (ТРЦ "Метрополис");
  • СЗАО – Сходненская улица, дом 56 (ТРЦ "Калейдоскоп");
  • ЗАО – Ярцевская улица, дом 19 (ТРЦ "Кунцево Плаза");
  • Дворец госуслуг на ВДНХ – проспект Мира, дом 119, строение 71.

Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ открыты для заявителей ежедневно с 10:00 до 22:00.

Ранее россиянам напомнили о требованиях к фотографии для паспорта. В первую очередь снимок должен соответствовать возрасту человека в день подачи заявления. Кадр может быть черно-белым или цветным, на человеке не должно быть головного убора.

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