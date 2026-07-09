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09 июля, 10:43

Шоу-бизнес

Певица Анита Цой рассказала, что лежала в онкоцентре из-за болезни Грейвса

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Карпухин

Певица Анита Цой опровергла слухи об онкологии и рассказала, что посещала онкоцентр из-за болезни щитовидной железы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) артистки.

Слухи о ее заболевании появились в апреле, поскольку певица находилась на лечении в онкоцентре. Цой объяснила, что госпитализация была связана с диагностированной у нее болезнью Грейвса – системной аутоиммунной патологией, которая поражает щитовидную железу.

"Я уже давно живу с этим. Мне пришло время удалять щитовидную железу, поэтому мне прописали облучение", – объяснила певица.

Она призналась, что действительно чувствовала себя "очень плохо", однако онкологического заболевания у нее нет.

Ранее СМИ писали, что рак диагностировали стилисту и телеведущему Владу Лисовцу. Однако он отметил, что никаких ухудшений в его состоянии нет, а образ жизни не изменился. Кроме того, эта ситуация помогла ему найти вдохновение жить дальше.

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