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09 июля, 11:24

Спорт

Чучело Мбаппе сожгли в Парагвае после скандала с местным сенатором

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Участники фестиваля Сан-Хуан в Парагвае сожгли чучело французского футболиста Килиана Мбаппе. Об этом со ссылкой на таблоид Daily Mail сообщает aif.ru.

Люди назвали спортсмена самым ненавистным человеком для их страны и "Иудой года". Такое отношение к нему возникло после матча между Францией и Парагваем в рамках чемпионата мира по футболу. Французы обыграли соперников со счетом 1:0. Единственный гол в этой игре забил Мбаппе.

Прагвайский сенатор Селеста Амарилья позволила себе расистские высказывания в адрес французского футболиста. Мбаппе не стал молчать и назвал политика презренной женщиной.

Сенатор позже стала оправдываться и попросила прощения за свои резкие слова. При этом она потребовала извинений и от спортсмена. В противном случае Амарилья может подать на него в суд.

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